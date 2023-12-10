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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Danimarkalı yönetmenden Filistin'e destek

HAK-İŞ'in düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, "Pant" isimli filmiyle ikinci olan Ramadan Huseini, para ödülünü Filistin'e bağışladı.

Özcan Yıldırım  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Danimarkalı yönetmenden Filistin'e destek

Ankara

HAK-İŞ'in Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Pant" isimli filmiyle ikincilik ödülüne değer görülen Danimarkalı yönetmen Ramadan Huseini, para ödülünü Filistin'e bağışladı.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Pant" isimli film, uluslararası kategoride ikincilik ödülünü kazandı.

Ödülünü Filistinlilere adayan filmin Danimarkalı yönetmeni Ramadan Huseini, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, Filistin ve Gazze konusundaki açıklamaları ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Danimarkalı yönetmen, yarışmadan kazandığı para ödülünün, Filistin'e yardım kampanyası kapsamında HAK-İŞ'in fahri bir üyesi olarak HAK-İŞ bağış hesabına aktarılmasını istediğini bildirdi.

"Yarışmamız, kültürel ve sendikal hareketin ortak mücadele alanı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Huseini'ye, anlamlı ve örnek davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın, kültürel ve sendikal hareketin ortak bir mücadele alanı olduğunu ifade eden Arslan, "Huseini'nin talebi üzerine kazandığı ödülünü Filistin'de, Gazze'de Siyonist İsrail'in acımasız saldırıları sonucu açlık ve sefalete mahkum edilen kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

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