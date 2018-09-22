Sevilay öğretmen mesaisini emekliliğinde de sürdürüyor

Şanlıurfa'da 71 yaşındaki emekli öğretmen Sevilay Yaşar, 29 yıl önce emekli olmasına rağmen halen kentteki çeşitli okuma yazma kurslarında ilk günkü heyecanla ders vermeye devam ediyor.

Fotoğraf: AA/Rauf Maltaş

ŞANLIURFA - Rauf Maltaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sevilay Yaşar, 29 yıl önce öğretmenlikten emekli olmasına rağmen eğitim neferliğini akranlarına eğitim vererek sürdürüyor.

Öğretmenlikten kopamayan Yaşar, çeşitli nedenlerle eğitimden yoksun kalan ileri yaştaki kadınların okur yazar olması için gönüllü gayret gösteriyor.

Sevilay öğretmen, başta valilik ve belediyeler olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde faaliyete geçirilen okuma yazma kurslarında ilk günkü heyecanla ders veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran Yaşar, gününün yaklaşık 12 saatini yeni bireylere okumayı öğretmeye ayırıyor.

İleri yaşta okuma yazma bilmeyen kadınlar için ev ev dolaşıp eğitimin önemini anlatan Yaşar, okumayı öğrettiği kadınları da yakından takip etmeyi ihmal etmiyor.

Yaşar, kimisinin ortaokula kaydını yaptırması kimisinin de sürücü kursuna yazılması için ilgililerle görüşüp kadınları yönlendiriyor.

"Son nefesime kadar çalışacağım"

Sevilay Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca eğitim vermeyi bırakmadığını söyledi.

Görevini severek yaptığını belirten Yaşar, emekli olduktan sonra da akranlarının eğitimi için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Toplumun her zaman eğitimli bireylere ihtiyaç duyduğunu anlatan Sevilay öğretmen, "Çeşitli kurslarda eğitici olarak görev yapıyorum. 250'ye yakın yaşlıya sertifika verdim, okuma yazma öğrettim. Maddi boyutu yok manevi hazzı ise her şeyden değerli. Ben dünyanın en kutsal işini yaptığıma inanıyorum, öğrencilerimin bana Allah razı olsun demeleri yetiyor. Çok mutlu oluyorum bu görevi severek ve isteyerek yapıyorum. Öğrencilerimi seviyorum onlar da beni seviyor. Ömrüm yettiğince son nefesimi verinceye kadar çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Meslek hayatında 2 bin civarında öğrenciye okuma yazma öğrettiğini ifade eden Yaşar, okuttuğu öğrencilerden de çok güzel yerlere gelenlerin bulunduğunu belirtti.

Her zaman öğrencilerine iyi bir insan olmanın önemini kavratmaya gayret ettiğini aktaran Yaşar, dünyada mutlu olmanın sırrının iyi bir insan olmakta gizli olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerine arkadaş oldu

Haliliye Belediyesi Aile Destek Merkezi'nde okuma yazma kursunda eğitim alan Emine Subaşı da okuma yazmayı Sevilay öğretmen sayesinde öğrendiğini söyledi.

İleri yaşta okumanın zor olduğunu ancak eğitmenin öğrenmede büyük rol oynadığını anlatan Subaşı, "Okuma yazma bilmiyordum. Kurs sayesinde okuma yazma öğrendim. Hayatımda büyük bir eksiklik vardı onu da Sevilay öğretmenimin katkısıyla giderdim. Sevilay hoca bize çok yardımcı oldu, sürekli destek verip, hep yönlendirdi. Onun sayesinde heveslenerek okuma yazmayı öğrendik. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Bir diğer kursiyer Gülsüm Yıldız ise öğretmeninden memnun olduğunu dile getirdi.

Sevilay öğretmenle aynı zamanda sıkı bir dost olduğunu aktaran Yıldız, "Sanki bizim için bir öğretmen değil de arkadaş gibi. Bize yeri geliyor abla oluyor, yeri geliyor anne oluyor. Evimize ziyaretlere gelir, biz ona gideriz gerçekten sıkı bir dostluğumuz var. Okuma yazmanın yanı sıra aynı zamanda bazı insani davranışları da ondan öğreniyoruz. Allah bizi buluşturan herkesten razı olsun." dedi.