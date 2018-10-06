İmam, öğrencileri camide geleceğe hazırlıyor

Muş'ta görevli imam Murat Özden, okul çıkışında öğrencilere camide hem Kur'an-ı Kerim hem de Türkçe, matematik, fen bilgisi, din kültürü ve Arapça dersleri veriyor.

Fotoğraf: AA/İbrahim Yaldız

MUŞ - İbrahim Yaldız

Muş'un Suboyu Köyü Camisi'nde imamlık yapan Murat Özden, camide gönüllü olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine ders vererek, onları geleceğe hazırlıyor.

Merkeze bağlı Suvaran ve Gümüşali köylerinin ardından geçen yıl Suboyu Köyü Camisi'ne atanan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İlahiyat Ön Lisans mezunu Özden, ilk ve ortaokul öğrencilerine okul çıkışında Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Türkçe, matematik, fen bilgisi, din kültürü ve Arapça dersleri de veriyor.

Öğrencilerin ödevlerini yapmalarını sağlayan Özden'in bu davranışı köylülerden de takdir topluyor.

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta içi okul çıkışında camide 15 öğrenciye ders verdiğini söyledi.

Öğrencilere gönüllü yardım ettiğini anlatan Özden, "Muhtarımız ve köy halkının bu şekilde devam etmeme teveccühleri var. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Amacımız çocuklarımızın bilgi ve birikimli yetişmeleri ve milletine, vatanına daha faydalı olmalarıdır. Camiler sadece ibadet yeri değildir. Gün geliyor çocuklarla oyun oynuyoruz hem de derslerine yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Özden, camilerin ibadetin yanı sıra ilim ve irfan yerleri olduğunu dile getirdi.

Çocukların okul çıkışında camiye gelip ödevlerini yaptıktan sonra eve gittiklerini anlatan Özden, bundan öğrenci ve ailelerinin de memnun olduğunu vurguladı.

Suboyu Köyü Muhtarı Necat Akar ise Özden'in camiye gelen öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim dersi verdiğini hem de derslerine yardımcı olduğunu anlatarak, kendisinden memnun olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Esma Akar da okuldan çıktıktan sonra hemen camiye gittiklerini anlatarak, "Camiye geldiğimizde ilk önce Kur'an-ı Kerim dersi alıyoruz ardından hocamızla okul ödevlerini yapıyoruz. Anlamadığımız soruları imama soruyoruz ve bize yardımcı oluyor. Camide ödevimizi bitirdikten sonra eve gidiyoruz, evde onları tekrar ediyoruz." diye konuştu.

Tarık Akar, camide derslerin yanı sıra oyun oynayarak da güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.