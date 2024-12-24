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Yaşam, insana dair

Diyarbakır'da çocuklar "hayallerindeki şehri" tasarladı

Diyarbakır'daki Mezopotamya İlkokulu öğrencileri, "hayallerindeki şehri" okulun koridoruna taşıdı.

Ömer Yasin Ergin  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Diyarbakır'da çocuklar "hayallerindeki şehri" tasarladı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların hayal güçlerinin gelişmesi, akranları ve aileleriyle iletişimlerinin güçlenmesi, teknolojik bağımlılıktan uzaklaşmaları, sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili duyarlı olmaları amacıyla "Geleceğin Şehrini Tasarla Projesi" hayata geçirildi.

Proje doğrultusunda okulda eğitim gören 1740 öğrenciden hayallerindeki şehirde görmek istedikleri yapıları geri dönüşüm malzemesi kullanılarak tasarlamaları istendi.

Yaklaşık 1 ay süren çalışmada 500 öğrencinin tasarladığı maketlerden 100'ü okul koridorunda oluşturulan "Mezopotamya Şehri"nde sergilendi.

Öğrencilerin tasarladığı, "kavgasız bahçe", "ağaçtan kütüphane", "duvarları olmayan hayvan barınağı", "organik meyve bahçesi" gibi rengarenk maketler ilgi görüyor.

"Güzel bir şehir oluşturuldu"

Okul müdürü Mehmet Bahattin Parlaklı, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde yenilikçi bir anlayış sunduğunu söyledi.

Model kapsamında hayata geçirilen "Yaşam Becerileri Projesi"nden esinlenerek "Geleceğin Şehrini Tasarla Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Parlaklı, bu sayede öğrencilerin gelecekte nasıl bir dünya ve şehir hayal ettiklerini öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

Parlaklı, "Çok güzel bir çalışma oldu. Güzel bir şehir oluşturuldu. Adına da 'Mezopotamya Şehri' dedik." dedi.

Proje sayesinde öğrencilerin evde velileriyle de güzel zaman geçirdiğini, onlarla işbirliği yaptığını anlatan Parlaklı, öğrencilerin bu sayede tabletten ve ekran bağımlılığından da uzaklaştığını, arkadaşlarıyla kolektif bir çalışma yapabilme imkanı bulduğunu kaydetti.

Parlaklı, hazırlanan maketlerden proje ekibinin belirlediği 100'e yakın eseri okul koridorundaki "Mezopotamya Şehri"nde sergilediklerini belirterek, "Tam da hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl uygulamaya koyduğu yaşam projeleri, 'Mezopotamya Şehri' ile hayat bulmuş oldu. Bu sadece maket şehir yapma çalışması olmadı, bunları yaparken matematik, hayat bilgisi ve Türkçe dersini kattık işin içine." diye konuştu.

Parlaklı, bu eserleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek sergilerde de beğeniye sunacaklarını söyledi.

"Hayal dünyalarının ne kadar zengin olduğunu gördük"

Sınıf öğretmenlerinden Evin Bel ise amaçlarının çocukları yaratıcılık, problem çözme ve işbirliği konularında geliştirmek olduğunu ifade etti.

Bel, "Bu sadece bir tasarım projesi değil aynı zamanda öğrenme, sosyal ve duygusal becerilerinin ne kadar geliştirildiğinin de bir kanıtı. Öğrencilerin yaptıkları eserler o kadar muhteşem ki hayal dünyalarının ne kadar zengin olduğunu gördük. 'Kavgasız bahçe', 'ağaçtan kütüphane', 'hayvan barınaklarının duvarlarının olmaması' o kadar güzel fikirler var ki hayranlıkla projeyi yürüttük." dedi.

"Maketlerin geri dönüşüm malzemelerinden yapılması önemli"

Hamza Şen de proje kapsamında çocukların özgün fikirlerle eser ürettiklerini ifade etti.

Ailelerin de katılımıyla çok keyifli bir çalışmanın ortaya çıktığını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Daha önce sınıflarımızda sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili çalışmalar yaptık, öğrencilerimizi bilgilendirdik. Maketlerin geri dönüşüm malzemelerinden yapılması çok önemli. Çocuklar nasıl bir gelecek istediklerini hayal etti, hayallerini ürünlerine yansıtmaya çalıştı. Keyifli bir çalışma çıktı."

"Hayallerimizin peşinden giderek güzel bir şehir ortaya çıkardık"

Öğrencilerden Malik Kerem Bingöl ise 3. sınıfta okuduğunu belirterek, çalışmayı yaparken teknolojik aletlerden uzak durduğunu söyledi.

Bingöl, hazırladıkları maketlerin sergilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktararak, "Çok uğraştık ve hayallerimizdeki evleri yaptık. Hayallerimizin peşinden giderek güzel bir şehir ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ece Arya Bahtiyar (9) da arkadaşlarıyla okul, bina, park alanı gibi maketler yaptıklarını bildirdi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla ortak bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Bahtiyar, "Bunları yaparken daha çok atık malzemeleri kullanmaya dikkat ettik. Hayalimizdeki evleri, parkları ve binaları yapmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

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