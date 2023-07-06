Dolar
26.10
Euro
28.40
Altın
1,918.71
ETH/USDT
1,945.60
BTC/USDT
31,231.00
BIST 100
6,158.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Baba yadigarı atölyesinde 15 yıldır "dümen" yapıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Sebahattin Saraç, yaklaşık 15 yıldır ahşap işlemeli gemi dümeni yapıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Baba yadigarı atölyesinde 15 yıldır "dümen" yapıyor Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

Çocukluk yıllarında boş zamanlarını değerlendirmek için babasının Mersin Mahallesi'ndeki atölyesine gelen Saraç, bu sayede tekne ve dümen yapımını öğrendi.

Memurluğu döneminde de hafta sonlarını babasına yardım ederek geçiren Saraç, dümen yapımında her geçen gün kendisini geliştirdi.

Emekli olduktan sonra hobi amacıyla başladığı dümen yapımını mesleğe dönüştüren Saraç, tamamen el işçiliğiyle yaptığı dümenlerle tekne ve gemilere yön veriyor.

İşe ceviz, gürgen, kestane, meşe, akasya ve dut ağaçlarını kurutmakla başlayan Saraç, yaklaşık 1,5 yıllık kurutma işleminin ardından elde ettiği parçalara şekil vererek dümen üretiyor.

"Ağacı işlemek çok güzel"

Gemi dümeninden tasarım ve dekorasyon ürünleri de yapan 65 yaşındaki Sebahattin Saraç, AA muhabirine, 15 yıldır baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Atölyenin babadan kalma ve 1946 yılından itibaren açık olduğunu dile getiren Saraç, "Babam hem tekne yapımını hem de dümen işini yürüttü. Biz de o işi devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Saraç, işe hobi amacıyla babasına yardım ederek başladığına dikkati çekerek, "Elimiz alıştı, sonra emekli olunca boşluğa düşmeyelim, bir iş icra edelim, bunu yapalım dedik. Bunu yaparken de bundan keyif alıyorum. Ağacı işlemek çok güzel." diye konuştu.

"Mutluyuz, huzurluyuz, çok şükür sıkıntımız yok"

İşini severek yaptığını vurgulayan Sebahattin Saraç, "Ahşap işi çok güzel bir iş. Bu işi devam ettiriyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz, çok şükür sıkıntımız yok." dedi.

Saraç, dümenleri tamamen el işçiliğiyle yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ağaçları köylerden tedarik ediyoruz. Fiyatları biraz daha uygun oluyor. En az 1,5 yıl ağaç kuruyor. Kuruduktan sonra işleme geçiyoruz. Her dümenin farklı bir tasarımı vardır. Bu benim kendi özel tasarımımdır. Bu dümenler dekoratif olarak da kullanılıyor, orijinal olarak da tekneye takılabilecek formattadır. Aynı dümen dekorasyon olarak, avize, sehpa olarak da kullanılabiliyor, teknelere de takılabiliyor."

Ortalama bir dümen yapımının 4 gününü aldığını aktaran Saraç, Trabzon'un yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul, Adana gibi Türkiye'nin çeşitli illerine de satış yaptığını ifade etti.

Saraç, ilginin güzel olduğunu belirterek, "Çok yoğun olmuyoruz ama boşumuz da olmuyor. Babamın mesleğini burada devam ettiriyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye gönderildi
Karavana talep bir yılda 3'e katlandı
"Toza batırıp parana değer kazandıracağım" vaadiyle kandıran sanığın mahkumiyeti onandı
Kurbağa adamlardan boğulmalara karşı uyarı
Türkiye nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı

Benzer haberler

Baba yadigarı atölyesinde 15 yıldır "dümen" yapıyor

Baba yadigarı atölyesinde 15 yıldır "dümen" yapıyor

Çocukken öğrendiği ayakkabı tamirciliğinde 54 yılı geride bıraktı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan ihracat 763 milyon doları aştı

Trabzon Akvaryum'u açılışından itibaren 352 bin 370 kişi ziyaret etti

Trabzon Akvaryum'u açılışından itibaren 352 bin 370 kişi ziyaret etti
Trabzon'da fındık rekolte tespit çalışmaları başladı

Trabzon'da fındık rekolte tespit çalışmaları başladı
Sümela Manastırı bayramda 38 bin 252 ziyaretçiyi ağırladı

Sümela Manastırı bayramda 38 bin 252 ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet