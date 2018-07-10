Yeni atanan kabine Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.

anasayfa > politika, günün başlıkları 10.07.2018 Özcan Yıldırım Ankara

Yeni atanan kabine Resmi Gazete'de

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli 

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan

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