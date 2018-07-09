ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

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İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı BakanıCahit Turan

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışmaktan memnuniyet duyacağız"

Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıklamadan önce yaptığı konuşmada, "Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bakanlıklar, politika kurulları, ofisleri başta olmak üzere yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarisinin çatısını oluşturduklarını belirtti.

MHP ve Bahçeli'ye teşekkür

MHP ile iş birliğini Meclis'te geleceğe yönelik olarak sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır"

Başkan Erdoğan, "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır." diye konuştu.



Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Erdoğan, "Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor." dedi.

Erdoğan, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin, "Bu kararnameyle, Anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Yeni yapılarıyla bakanlıkların daha hızlı ve etkili icraat yapabileceklerine inandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız."

Erdoğan, bakan yardımcılarının, politika kurullarının başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerinin ve diğer üst düzey idarecilerinin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirtti.