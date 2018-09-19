Fotoğraf: AA/Erhan Sevenler

İSTANBUL

Türk Yıldızları, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yarın başlayacak TEKNOFEST kapsamında, saat 14.45-15.00'te İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gösterisi düzenledi.

Türk Yıldızları alçak uçuşta, "1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1446L Sarıyer, 1446L Tarabya, 1447L Paşabahçe, 1447L FSM, 1447L Küçüksu, 1448L Beylerbeyi, 1449L Altunizade, 1449L Selimiye, 1449L Moda, 1450L Adalar, 1451L Maltepe, 1451L Bostancı, 1452L Kadıköy, 1452L Kalamış, 1452L Haydarpaşa, 1453L Bağlarbaşı, 1453L Çengelköy, 1454L Rumeli Hisarı, 1445L Anadolu Kavağı, 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü" rotasını takip etti.

Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü.

Muhabir: Sefa Mutlu