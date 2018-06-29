Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde, 22-28 Haziran'daki operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 22-28 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 22-28 Haziran'da PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi, 15 piyade tüfeği, bir tabanca olmak üzere 16 silah ele geçirildi.

Tespit edilen 22 el yapımı patlayıcı ile 7 silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi.

Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Yasa dışı geçişle mücadele

Yasa dışı geçişle mücadele kapsamında sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 3 bin 448 kişi yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucunda 27 bin 26 paket kaçak sigara ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4513 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 234 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 243 mayın ve bin 283 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran 2018'den bu yana 6 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmede, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalarla Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği bildirildi.



Muhabir: Kemal Karadağ