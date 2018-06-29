AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Kadın haklarından dem vuranlar hala olayı kınamış değiller. İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte böyle bir linç girişiminin yaşanması son derece üzücü." dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ (sol 3), 24 Haziran akşamı seçim sonuçlarının belli olmasının ardından kızı, bir yakını ve 2 arkadaşıyla otomobille gittiği AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki kutlamalardan dönerken bir benzin istasyonunda linç girişiminde bulunulan Dilek Özmen (sol 4) ve ailesini ziyaret etti.

İZMİR

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte 24 Haziran seçim gecesi otomobille kutlamalardan dönen AK Parti'li 5 kadına akaryakıt istasyonunda saldırı girişiminde bulunulmasının üzüntü verici olduğunu bildirdi.

Büyükdağ, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki kutlamalara katılan ve dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda bazı kişilerce kendisine linç girişiminde bulunulduğunu iddia eden Dilek Özmen ve ailesini ziyaret etti.

Dilek Özmen'le bir süre görüşen ve "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Büyükdağ, olayı yaşayan kadınlardan bilgi aldı.

"Olayın takipçisiyiz"

Ellerinde sadece Türk bayrakları olan 5 kadına, 50'nin üzerinde erkeğin saldırısına sessiz kalınamayacağını belirten Büyükdağ, "Kadın haklarından dem vuranlar hala olayı kınamış değiller. İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte böyle bir linç girişiminin yaşanması son derece üzücü. Bu olayla birlikte, aslında Atatürk'ün ismini kullanan bu zihniyetin amacının özgürlükler olmadığı, amaçlarının demokrasi olmadığı da ortaya çıktı." diye konuştu.

Yaşanan olayın son derece çirkin ve kabul edilemez olduğuna işaret eden Büyükdağ, şunları söyledi:

"Dilek Özmen, 'Biz sadece kendi zaferimizi kutluyorduk, kimseyi tahrik etmedik' diyor. Üstelik bu saldırıyı yapanlar da sözde Atatürk'ün değerlerine saygılı olduğunu söyleyen kişiler. Bu olayla birlikte birçok şey de açığa kavuşmuş oldu. Bu anlamda CHP zihniyetinin de hakikaten ne olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Kadınlarımıza Türkiye'nin her yerinden özellikle de hukukçuların desteği var. Çok sayıda avukat konuyu gönüllü olarak takip etmek istiyor. Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam da dün beni arayarak, bilgi aldı. İl Başkanımız Aydın Şengül de konuya son derece duyarlı. Herkes konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Savcılık ve emniyet de linç girişiminde bulunanların yakalanması için gerekli çalışmayı yapıyor."

"Canımızdan bile olabilirdik"

Saldırıya uğrayan Dilek Özmen ise seçim zaferiyle birlikte sevindiklerini ancak sonrasında dehşet verici bir gece geçirdiklerini ifade etti.

Olay sırasında otomobili kızı Tuğba'nın kullandığını anlatan Dilek Özmen, "Kalabalığın bir anda üzerimize yürümesiyle dehşete kapıldık. Bize linç girişiminde bulundular. Kendimizi aracımıza kilitlemeseydik, canımızdan bile olabilirdik. Küfür, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Çok şükür kendimizde bir şey yok. Aracımızda zarar var. Şikayetçi ve davacı olduk. Bunun da gerekli hukuki takibini yapıyoruz." diye konuştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seçim gecesi kutlamadan dönen 5 kadına akaryakıt istasyonunda linç girişiminde bulunulmuş, otomobile zarar veren kalabalık güvenlik güçlerinin gelmesiyle dağıtılmıştı. Bu anlar benzinliğin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

Muhabir: Mustafa Yıldırım