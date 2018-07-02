Slovenya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı kutladı

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

Mukteda Es-Sadr'dan Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Es-Sadr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.

Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

Muhabir: Elif Küçük