Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 kişi hakkında yakalama kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda, Mehmet Gezer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olan ve Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nazik'in ifadesinde olayın merkezinde bulunduğunu söylediği Mehmet Gezer ile birlikte açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik birimleri, Başsavcılığın kararı doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhabir: İlkay Güder