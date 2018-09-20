MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin terörden arındırılmasında kararlılık mesajı

Suriye'nin terörden arındırılmasının önemine işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi. Suriye krizinin çözümünde uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin yerine getirmeye davet edilmiştir."

Münbiç yol haritasının uygulanması çağrısı

MGK bildirisi: Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanması beklenmektedir.

"Operasyonlar sürdürülecek"

Bildiride, "Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek." dedildi.

