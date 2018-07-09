İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 09.07.2018

İşte yeni sistemin ilk kabinesi
Fotoğraf: AA/Kayhan Özer

ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

İşte yeni kabinede yer alan bakanlar:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli 

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan


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