Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 17.07.2018 Barış Gündoğan Ankara

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakurk ve Metina bölgelerindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. 

Hava harekatında 31 Mayıs 2018'de 3 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Muhabir: Barış Gündoğan

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