Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakurk ve Metina bölgelerindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatında 31 Mayıs 2018'de 3 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Muhabir: Barış Gündoğan