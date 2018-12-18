FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.

22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gülen ile avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Selman Gülen, elebaşı Gülen'i hayatında sadece bir defa gördüğünü ve örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni olduğu için suçlandığını savundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak ise isnat edilen suçlar arasında, "Gülen'in yeğeni olmak" diye bir suçlama olmadığını, mevcut deliller doğrultusunda "FETÖ üyeliği" suçlamasından yargılama yapıldığını dile getirdi.

Sanık Gülen, örgütün hücre evi olan "gaybubet evi"nde yakalandığına dair ifadeleri kabul etmediğini, söz konusu evin sözleşme ile kiraladığı ev olduğunu iddia etti.

Bir dönem Rusya'da yaşadığını, bu sebeple çeviri için kriptolu haberleşme programı ByLock'u telefonuna Adnan Öztürk'ün indirdiğini savunan Gülen, "Programı çeviriler için kullandım. Öztürk'ün örgüt üyesi olup olmadığına bilmiyorum. ByLock kullanmak suç değildir." dedi.

"Ben hiçbir zaman örgüt üyeliği kastıyla hareket etmedim." ifadesini kullanan Gülen, beraat talebinde bulundu.

Son sözlerin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kararla birlikte tutukluluk halinin devamına hükmedilen Gülen, cezaevine götürüldü.

Muhabir: İsmet Karakaş, Serdar Açıl