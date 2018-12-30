Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merkel telefon görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler, Avrupa'ya yönelik göç hareketleri ve terörle mücadele ele alındı.

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İki lider, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

Muhabir: Çiğdem Alyanak, Gökhan Yılmaz



