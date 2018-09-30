'Beklenen bahar havası çok uzak olmayacak'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır." dedi.

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır." dedi.

Af teklifi ile ilgili de Bahçeli, "Kanun teklifimizle ilgili gelişler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirlerine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir." şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı yaşayacak"

Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili de "Bu ittifak yaşayacak, bu ittifak dosta da düşmana da kalıcı mesaj olacaktır." dedi.

Yerel seçimlere dair, Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim gördüklerini belirten Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:

"MHP hiç kimseye, hiçbir çevreye, hiçbir şeye muhtaç ve mecbur değildir. Bizim derdiğimiz Türkiye'dir, Türk milletidir, Cumhur İttifakı'nın tıpkı Kuvayımilliye ruhunda olduğu gibi diri ve dik duruşunun devam ettirilmesidir."

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız"

Devlet Bahçeli, parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacaklarını söyleyerek, "Gerçekten de sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı 'İstanbul'dan vazgeçmek' olarak yaftalayan zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmadı"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir. Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz." diyerek, "31 Mart 2019'a, sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz. Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz." şeklinde konuştu.