CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, "1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında biz CHP'liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

BOLU

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde 28 Eylül'de başlayan CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Özkoç, şöyle devam etti:

"Şehit vakalarının hala devam ediyor olması, ülkemizin terörle mücadelesinin sonuçlandırılmasında hala ciddi adımlar atılmamış olması, evlatlarımızın annelerinin önüne şehit cenazelerinin geliyor olması, hepimizi derinden sarsıyor. Sakarya milletvekili olarak ben ve genel başkanım adına, Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun diyorum."

Özkoç, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve itibarı ile ülkede insanların refah, özgürlük, mutluluk, adalet içerisinde yaşayabilmesi için TBMM'nin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti.

"TBMM'de ana muhalefet görevini yürüten CHP, TBMM'nin milletin meclisi olmasını, sarayın değil, bir kişinin değil, milletin temsilcisi olması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bunun için Abant'ta nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda bir kamp yaptık. 75'e yakın arkadaşımız birebir söz alarak, Türkiye'nin ve içinde yaşadığımız illerdeki zor durumu tek tek anlattılar, ifade ettiler. Dün de ifade ettiğim gibi; bir kırmızı alarm söz konusu Türkiye için her konuda. CHP Parti Meclisi, MYK'sı, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri, vatanını ve milletini seven bütün milletimizle birlikte meclis halkın meclisi olana kadar, Türkiye'nin onuru milletin onuru olana kadar içte ve dışta güçlü, onurlu, itibarlı bir Türkiye olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. 1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında biz CHP'liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz."

"Bu mesele siyasi parti meselesi olmaktan çıkmıştır"

Bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün milletvekilleriyle yapılan toplantıda ittifak konusunda bir formül üzerinde durduğu söyleniyor. Formülün ne olduğu konusunda bilgi verir misiniz?" sorusu üzerine Özkoç, "Bu ittifakta yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. Kendi bölgelerinde. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimiz ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi parti ise muhalefetteki o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, meselenin siyasi parti meselesi olmaktan çıktığını dile getirerek, "Bu mesele artık bir CHP, İYİ Parti, HDP ya da diğer siyasi parti meseleleri olmaktan çıkmıştır. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü elden gidiyor. O zaman biz 'sandıkta ittifak' diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder