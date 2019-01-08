'Balyoz' davası savcısı Kaplan'a FETÖ'den hapis istemi

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen ''Balyoz Planı'' davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kaplan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ve avukatı katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Kaplan'ın FETÖ'nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla örgüt içi iletişim programı ByLock'u kullandığı kaydedildi.

Meslekten ihraç edilen HSYK eski müfettişinin, İstanbul Adliyesi'nin 2013 yılı denetiminde, sanık hakkında görev yaptığı davalardaki usulsüzlüklere ilişkin birçok iddia ve şikayet bulunduğu halde, objektif kriterlerden ve yerleşik uygulamalardan uzak, örgütsel amaç ve politikalar doğrultusunda sanığın parlatılması, hakkındaki olumsuz düşüncelerin bertaraf edilmesi ve gelecekte önemli görevlere getirilmesi sağlamak amacıyla tam bir örgütsel dayanışma sergileyerek sanığa yüksek not (85) verildiği belirtilen mütalaada, bu verilen notun ardından raportör incelemesinde sanığın notunun 77'ye indirildiği vurgulandı.

Mütalaada, sanığın yaklaşık 30 yıl boyunca terör örgütü içerisinde yer aldığı, cemaat evlerinde kaldığı, ev abiliği, semt abiliği ve bölge abiliği yaptığı, sohbet gruplarına katıldığı, Ankara'ya gittiğinde FETÖ/PDY mensubu tetkik hakimlerinin evlerinde kaldığı belirtilerek, 2014 HSYK seçimlerinde yoğun şekilde FETÖ'nün sözde bağımsız adayları lehine çalışıp oy isteyen sanığın adliyede görev yapan hakim ve savcılar hakkında fişleme faaliyetinde bulunduğu, Gölcük Cumhuriyet savcısıyken Poyrazköy soruşturması ile ilgili talimat araması yaptığı kaydedildi.

Sanık Kaplan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından dava açıldığı ancak suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu maddelerden beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, sanık Kaplan'ın örgüt içindeki konumuna bağlı kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve güttüğü amaç göz önüne alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada sanığın tutukluluk halinin de devamı yönünde karar verilmesi istendi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

FETÖ/PDY'ye mensup olduğu gerekçesiyle 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilen ve 21 Ağustos 2017'de tutuklanan Hüseyin Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın duruşmalarına girdiği "Balyoz Planı'' davasına ilişkin mütalaasında usulsüzlük yaptığı, kurmay olan veya olmayan şeklinde sanıkları sınıflandırdığı, hatırlamadığını söyleyen tanığın sağlık durumunu sorgulamak gibi haysiyet kırıcı beyan ve davranışlarda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanığın FETÖ davası sanıkları, dönemin emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu emniyet personeli 11 kişi hakkında, haksız yere takipsizlik kararı verdiği anlatılıyor.

Şüpheli Kaplan'ın 2014'ten beri ByLock kullanıcısı olduğu, ifadesinde örgüte nasıl girdiğini ve örgütün eylemlerini anlattığı kaydedilen iddianamede, sanığın örgütle bağını kopardığı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği vurgulanıyor.

İddianamede, Kaplan'ın "anayasal düzeni, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Başak Akbulut Yazar,Murat Kaya