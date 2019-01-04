Ankara Pursaklar'da doğal gaz patlaması

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 2'si polis 5 kişi hafif yaralandı.

Fotoğraf: AA / Ali Balıkçı

ANKARA

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, H.T. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine kızarak doğal gaz vanasını açıp intihar etmek istedi.

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine H.T, elindeki çakmağı ateşledi.

Meydana gelen patlamada, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişi hafif yaralandı.

Patlamaya sebep olan H.T. ise Dışkapı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Süleyman Tunç