AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

ADANA

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Fikret Yeni, merkez Seyhan ilçesindeki bir restorana gitti.

Burada oturduğu sırada elinde bıçakla yaklaşan bir kişi, Yeni'yi bıçaklayarak kaçtı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı nasıl oldu

Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.



Burada yanına gelen M.A, önce Yeni ile bir süre sohbet etti, daha sonra bağırarak yanında getirdiği bıçakla Yeni'yi yaraladı.



Bu sırada M.A'ya partililer müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında parti üyesi Abdullah Altun da M.A'nın savurduğu bıçakla yaralandı.



Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin ve Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Muhabir: İbrahim Erikan, Eren Bozkurt