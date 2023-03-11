Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,444.30
BTC/USDT
20,189.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi.

Tuncay Tokay  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi Fotoğraf: Tuncay Tokay / AA

Zonguldak

Kentte şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Çamcılar köyünde bulunan Merkez Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Caminin üzerine devrilen minare nedeniyle hasar oluştu. Minarenin gelecek günlerde yeniden yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan köyde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

Çamcılar köyü muhtarı Kemal Günay, AA muhabirine, "Fırtına nedeniyle minaremiz bir tarafa zarar vermeden camimizin üzerine yıkıldı. En büyük sevindirici tarafı can kaybı olmaması. Sağlık olsun. Allah'ın izniyle yine yapılacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyor olacağız
BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi
Kastamonu'da orman yangını çıktı
11 ilde 110 yerleşim yeri tahliye edildi
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi

Benzer haberler

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi

Zonguldak'ta afet ve travma polikliniği depremzedelerin hizmetinde

Kredisini kapatanları sigorta parasının iadesi bahanesiyle tuzağa düşüren şebeke çökertildi

Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor

Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu
"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor

"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet