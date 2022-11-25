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Zonguldak'ta 5 metreyi bulan dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Gökhan Yılmaz   | 25.11.2022
Zonguldak'ta 5 metreyi bulan dalgalar mendireği aştı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz - AA

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağmurun gün boyu aralıklarla süreceği bildirildi.

Öte yandan, vatandaşların uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşandı.

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