Zonguldak'ta 5 metreyi bulan dalgalar mendireği aştı
Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.
Zonguldak
Zonguldak'ta etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgarın ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağmurun gün boyu aralıklarla süreceği bildirildi.
Öte yandan, vatandaşların uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.