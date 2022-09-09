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Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 09.09.2022
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. ​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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