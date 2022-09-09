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Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen tarım işçilerinin bulunduğu minibüsteki 27 kişi yaralandı.

İrfan Ağca   | 09.09.2022
Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı Fotoğraf: İrfan Ağca/AA

Samsun

Tarım işçilerini taşıyan 55 AFT 117 plakalı minibüs, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında 34 GS 5101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan tarım işçileri, itfaiye ekiplerinde çıkarıldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minibüsteki 27 işçiden 3'ü, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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