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Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde 62 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

İsmet Karakaş, Abdullah Sarica  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi

Ankara

Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

Bakan Tunç, yeniden Yiğit'i tebrik etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen sayın Zeki Yiğit'i tebrik ediyor, görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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