Yurtta sıcaklıklar hafta sonu da etkisini sürdürecek Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüksel, yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde bulutlanma olduğunu, buna bağlı olarak da Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan'da yağış beklendiğini söyledi.

Fotoğraf : Hicabe Nur Kızgın/AA

Yağışların, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olacağına dikkati çeken Yüksel, "Bu yönüyle bu bölgede bulunanların tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var." dedi.

Yüksel, pazar günü Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını kaydetti.

Sıcaklıklarda değişiklik beklenmediğini vurgulayan Yüksel, "Hafta sonunda mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerindeki sıcaklıklar tüm yurtta geçerli olacak." diye konuştu.

Yüksel, 3 büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, "İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 31 ila 32 derece, Ankara'da 32 ila 33 derece civarında olurken, İzmir'de hafta sonu sıcaklıkların 36 ila 37 derece bandında seyretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.