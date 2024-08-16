Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2), 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvurular, 16 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar sınava ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden başvuracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.