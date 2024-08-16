Dolar
33.68
Euro
37.17
Altın
2,507.89
ETH/USDT
2,619.10
BTC/USDT
59,697.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı anma etkinliği düzenleniyor.
logo
Gündem

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2), 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvurular, 16 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden başvuracak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki orman yangınına ilişkin paylaşım
TSK, Çiğli'deki yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopterle destek sağladı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının devam ettiği İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İzmir'deki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibi müdahale ediyor

Benzer haberler

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 27 Ekim'de yapılacak

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet