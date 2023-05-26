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Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan ve Ankara'ya iniş yapan uçakların taşıdığı oylar ATO Congresium'a ulaştırıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı

Ankara

Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Oyları taşıyan Türk Hava Yollarının "Çatalhöyük", "Lale(Tulip)" ve "TC-LOH" isimli uçakları sırasıyla saat 19.15, 01.50 ve 02.40'ta Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların Türkiye'ye yolculuğu

Havalimanına iniş yapan ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin özel güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci tura kıyasla bu sefer daha fazla katılım gösterildiğini aktaran Karayel,"Yurt dışı temsilciliklerimizin de beş günlük bir oy verme süresi vardı. Bu süre içerisinde yine insanlarımız yoğun bir şekilde katılım gösterdiler. Hafta sonu çoğunlukla oylarını kullandılar." diye konuştu.

Karayel, ikinci turdaki yoğun katılımın, Türk insanının demokratik olgunluğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç da yurt dışında kullanılan oyların güvenli şekilde Ankara'ya ulaştırılması için yapılan çalışmaları anlattı.

Yurt dışında seçime katılım oranının artması için partisinin yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kılıç," Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesi olarak seçim güvenliği zincirini bozmayacak şekilde oy torbalarının bir an olsun gözümüzün önünden ayrılmaması için yedi yirmi dört bütün parti üyelerimiz, görevlilerimiz sandık bölgesindeydi." dedi.

Oylar, geniş güvenlik önlemleri altında taşındı

Uçakların inmesiyle oyların bulunduğu mühürlü çuvallar tırlara taşındı.

Saat 03.35'de oyların tırlara taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.

Oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

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