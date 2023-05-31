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Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı

Yıllık izinlerini geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin "memleket yolculuğu" başladı.

Cihan Demirci  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı Fotoğraf: Cihan Demirci - AA

Edirne

Avrupa'dan Türkiye'ye geçiş yapılan sınır kapılarında yoğun olmasa da hareketli günler yaşanıyor.

Sınır kapılarındaki işlemlerini tamamlayan Avrupa'da yaşayan Türkler memleketlerine doğru yola çıkıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen Bekir Uzun, AA muhabirine, vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Fransa'da yaşadığını belirten Uzun, baba ocağı Ankara'ya gideceğini ifade etti.

"Yoğunluk temmuzda başlar"

Halil Uzun da çalışmak için gittiği Fransa'da 50 yıldır yaşadığını anlattı.

Yılın yarısını Fransa'da yarısını da Türkiye'de geçirdiğini ifade eden Uzun, "Yazın burada, kışın oradayım. Şimdiki zamanlar kolay tabii biz zamanında çok sıkıntılar çektik ama şimdi gelenler hazıra geliyorlar. Sınır kapılarından hızlı şekilde geçtik. İlk gelenlerdeniz şu an pek fazla kalabalık yok. 7. ve 8. aydan sonra yoğunluk başlar." dedi.

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