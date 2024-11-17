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Yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ile Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Malatya ve Adıyaman çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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