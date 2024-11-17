Konya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Konya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.