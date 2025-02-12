Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı şehirleri beyaza bürüyor.
Ankara
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde il merkezinde etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Ergani, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.
Karla karışık yağmur ve kar yağışının yarın da devam etmesi, cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Siverek kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Muş
Kent merkezinde sabah başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kardan dolayı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.
Karabük
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.
Kocaeli
Kentte kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yapılarak yollar açık tutuluyor.
Ekipler, yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için de küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmazken, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçla yola çıkılmaması ve tedbirli olunması istendi.
Adıyaman
Kar yağışı nedeniyle 298 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle merkezde 24, Besni'de 19, Çelikhan'da 20, Gerger'de 29, Gölbaşı'nda 4, Kahta'da 4, Sincik'te 17, Tut ilçesinde 5, köy ile ilçelere bağlı 176 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yolları açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan, Kahta ilçesinde kar nedeniyle bazı okullar bugün tatil edildi.
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