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Yurdun birçok bölgesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Artvin, Muğla ve Van'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Nevzat Umut Uzel, Yusuf Okur, Ali Rıza Akkır, İbrahim Özcan  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Yurdun birçok bölgesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Artvin/Kilis/Muğla/Van

Artvin merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka'da öğlenden sonra başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Borçka-Hopa karayolunda da trafikte aksamlar meydana geldi.

Borçka-Hopa karayolunun farklı noktalarında dere taşması ve heyelanlar nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taşocağı mevkisinde heyelan meydan geldi. Yol, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Gurgencik, Dülger, Soğuksu ve Uçurmak köylerinin yollarının heyelanlar dolayısıyla kapalı olduğu belirtildi.

Arhavi Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı içme suyu havzasındaki kirlenme nedeniyle suların kesileceği duyuruldu.

Borçka Muratlı bölgesinde meydana gelen su taşkınları da bazı seralarda zarara yol açtı.

Kilis

Kilis'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, ıslanmamak için dükkan ve otobüs duraklara saklandı.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler de su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Su giderinin bulunmaması nedeniyle sorun yaşadıklarını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Van

Van'da akşam saatlerinde kısa sürede etkisini artıran sağanağa yakalanarak zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Valilik ise sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.


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