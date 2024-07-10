Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Antalya, Aksaray, Giresun, Yozgat ve Çorum'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkisini arttıran sağanak ve fırtına yaklaşık 1 saat sürdü.
Sımandır ve Dereköy mahallelerinde etkili olan sağanakta yollar suyla doldu, bahçede meyve toplayan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye personeli tarafından kurtarıldı.
Olumsuz hava koşulları yüzünden istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.
Aksaray
Aksaray'ın Ekecik Dağı eteklerindeki köylerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonucu meydana gelen sel Ekecik Dağı eteklerinden toprak ve taşları yerleşim yerlerine taşıdı.
Dağ eteklerindeki Ekecikgödeler, Cankıllı ve Nurgöz köylerindeki derelere yakın yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Ekecikgödeler köyü muhtarı İzzet Akpınar, köyde su altında kalan 4 evin içinin diz boyu çamur ve taş ile dolduğunu söyledi.
Cankıllı köyü muhtarı Ali Yen de yağış nedeniyle 2 evin selden etkilendiğini, AFAD ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.
Nurgöz köyü muhtarı Hüseyin Kumtepe, köylerinde yağmur yağmadığını ancak Ekecik Dağı çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selin kendi köylerine kadar aktığını anlattı. Köylerindeki sebze bahçelerinin büyük zarar gördüğünü ifade eden Kumtepe, 1 evin duvarlarının oluşan sel nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.
Giresun
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak etkili oldu.
Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde Halil Paşa Caddesi'nde bazı işyerlerini su bastı.
Yağışın ardından vatandaşlar dükkanlarını temizlemeye çalıştı. Şebinkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri yağışın ardından çalışma başlattı.
Diğer yandan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağdı. Bazı sürücüler otomobilleri ile akaryakıt istasyonları ve kapalı otoparklara sığındı.
Yozgat
Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.
Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları açmak için çaba gösterdi.
İş yerini su basan Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Tolu, aşırı yağmurun etkisiyle mazgalların tıkandığını anlattı.
Altyapının yetersiz kaldığını ifade eden Tolu, "Her yağmur sonrası iş yerlerimizi su basıyor. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz." dedi.
İsmail Toprak da iş yerindeki makine ve cihazların zarar gördüğünü belirtti.
Çorum
Çorum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırdı.
Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.
Sağanağın ardından ilçeye bağlı Çatar mevkisindeki Kızılırmak deltasında beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.