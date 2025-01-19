Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,351.90
BTC/USDT
105,539.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.

Ulaş Güven  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor Fotoğraf: Ulaş Güven - AA

Hakkari

Dün, İpek Yolu üzerinde boş alanda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak sahipsiz köpekleri topladı.

Olayın yaşandığı bölgede de çalışma yürüten ekipler, köpeklerden bazılarını uyuşturarak, araçla belediye bünyesindeki Hayvan Bakım Evi'ne götürdü.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Teker'in cenazesi, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi
Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
Mavi Vatan-2025 Tatbikatı tamamlandı
Bakan Yumaklı'dan Hakkari'de bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında ölümüne ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama

Benzer haberler

Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Yüksekova'da göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor

Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini bekliyor

Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini bekliyor
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı
Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu

Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet