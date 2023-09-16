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Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

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