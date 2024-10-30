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YTB'de "Afrika'nın Geleceği" paneli düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, "Afrika'nın Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Sümeyye Dilara Dinçer, Mehmet Şah Yılmaz  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
YTB'de "Afrika'nın Geleceği" paneli düzenlendi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

YTB'deki panele, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve Milli Savunma Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Özhan, Afrika denilince akla gelen ilk konulardan birinin "güvenlik perspektifi" olduğunu ve bunun birçok sebebinin bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası medyanın, meseleleri Anglosakson bakış açısıyla ele aldığına dikkati çeken Özhan, "Afrika'nın tarihi bir bütün olarak ele alınsa da kıtada 54 ülke, 150'den fazla dil bulunmaktadır." dedi.

Özhan, uluslararası medya kuruluşlarının kıtayı anlatmakta yetersiz kaldığını belirterek, AA olarak kıta ülkelerini anlamak ve oradaki değerlerin sesi olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü, Afrika'daki ülkelerde AA muhabirlerinin görev yaptığını anlattı.

Yusuf Özhan, medyada güzel haberlerin daha az; insan psikolojisini etkileyen, mutsuzluk veren haberlerin ise daha çok yer aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Özhan, "Sömürgeciliğin yol açtığı yıkımın ortadan kaldırılması açısından pozitif haberciliğe ilişkin kolektif çabaya katkı sağlıyoruz. Mevcut sahip olduğumuz birikimle hareketle bir kıtanın içerisindeki saklı kıtaları anlatmaya dönük pozitif hikayelere yer vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Afrika'da dönüşüm

Milli Savunma Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Özkan da Afrika'da gerçekleşen dönüşümleri hatırlatarak, siyasal alandaki değişimin önemli olduğunu kaydetti.

Siyasal dönüşümün iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, aynı zamanda demografik bir dönüşümün yaşandığını vurguladı.

Özkan, bu demografik dönüşümün, gelecekte daha etkin ve önemli bir hale geleceğini vurgulayarak, gençliğin bir dinamizmi olduğunu ve şehirleşme yaşandığını söyledi.

Bu alanlarla kıtasal bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Özkan, kıtanın sorunlarına birlikte çözüm bulunması amacıyla kurulan Afrika Birliği hakkında bilgi verdi.

Özkan, Afrika Birliği'nin bazı ülkelerle de ikili ilişkiler kurduğunu ve bunlardan birinin de Türkiye olduğuna işaret etti.

Afrika kıtasında yaşanan dönüşümlerin dünya barışına katkıda bulunduğunu vurgulayan Özkan, "Kıta dönüşüyor, sosyolojik, ekonomik ve demografik olarak dönüşüyor." diye konuştu.

Mehmet Özkan, "Türkiye, Afrika'da verdiği güvenle saygın bir aktör konumunu kazanmış durumda." diyerek, çok boyutlu Afrika politikasının geliştiğini belirtti.

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