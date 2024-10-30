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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 asker, hastaneye kaldırıldı.

Ekrem Payan  | 30.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

Şırnak

Şırnak-Cizre kara yolu 30. kilometresi Koçbey köyü mevkisinde "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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