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YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor.

Aylin Dal, Ahmet Buğra Olaç  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi

Ankara

Kurul, bu kapsamda şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.

YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.

Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 8 siyasi partinin 2 il, 11 ilçe ile 7 beldede seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler ilçesi ile Şanlıurfa Halfeti ilçesinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurusu reddedildi.

Kurul, CHP'nin Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi ile TİP'in Tokat'ın Niksar ilçesi Yazıcık beldesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini de kabul etmedi.

MHP'nin, Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesi ile Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurusu reddedildi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'nın Siverek, Samsun'un Bafra, Giresun'un Doğankent, Gaziantep'in Nurdağı, Iğdır'ın Aralık ilçelerinde seçimlerin iptali, Konya'nın Çeltik ilçesi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde ise mazbata iptali başvurularını reddetti.

YSK, BBP'nin Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi ve Erzurum'un İspir ilçelerinde seçimlerin iptaline yönelik başvurusunu ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde daha önce "seçimlerin yenilenmesi" yönünde alınan karara İYİ Parti'nin yaptığı itirazı da reddetti.

Kurul, DEM Parti'nin Şırnak ve Kars için yaptığı seçimlerin yenilenmesi talebini de kabul etmedi.

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