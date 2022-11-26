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Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Yozgat'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ömer Ertuğrul   | 26.11.2022
Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çamlık Milli Parkı'nda kar manzarasını izleyen vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

Hatay'dan, üniversitede okuyan çocuklarını ailesiyle ziyarete gelen Tahsin Hintoğlu, kar yağışını gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi.

Tahsin Hintoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Ahsen Hintoğlu da ilk defa kar gördüğünü belirterek, "Ağabeyimle kardan adam yapıp kar topu oynadık." dedi.

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Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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