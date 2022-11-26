Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yozgat'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Yozgat
Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Çamlık Milli Parkı'nda kar manzarasını izleyen vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.
Hatay'dan, üniversitede okuyan çocuklarını ailesiyle ziyarete gelen Tahsin Hintoğlu, kar yağışını gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi.
Tahsin Hintoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Ahsen Hintoğlu da ilk defa kar gördüğünü belirterek, "Ağabeyimle kardan adam yapıp kar topu oynadık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.