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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için başsağlığı diledi.

Harun Kutbe   | 26.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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