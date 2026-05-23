Yollarda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle otoyol ve kara yollarında yoğunluk yaşanıyor.
Ekip
23 Mayıs 2026•Güncelleme: 23 Mayıs 2026
Ankara
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.
Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.
Güzergahlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesiyle uzun araç kuyruğu oluşuyor. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımı yavaşlatıyor.
Otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.
Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, bölge genelinde görevlerini sürdürüyor.
Otoyolun Bolu kesimi Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydurt, Köroğlu Rampası, Yeniçağa, Gerede mevkilerinde yaşanan yoğunluğun Gerede geçişinden sonra azaldığı görülüyor.
D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da araçlar yoğunluğa neden oluyor.
Bölgede ulaşım hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelirken, araç kuyruğu oluşuyor.
Otoyolun Düzce kesimi Ankara istikametinde Gümüşova rampaları, Gölyaka gişeleri ile Düzce gişeleri arasında kalan kısım ve Kaynaşlı yönüne trafik akışı yavaş ilerliyor.
Bolu Dağı 1. ve 2. viyadükler ile Sarıçökek mevkisinde de ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde de akıcı yoğunluk devam ediyor.
[1/28] Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların yola çıkması yoğunluğa neden oldu.
[2/28] Anadolu Otoyolu'nun Bolu, kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkması yoğunluğa neden oldu.
Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken, trafik ara ara durma noktasına geliyor. Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede bazı kişilerin araçlarından indiği görüldü.
Otoyolun Kocaeli geçişinde Ankara yönünde bayram tatili yoğunluğu sürüyor.
Gültepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Hatipköy mevkilerinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul-Samsun kara yolu Amasya geçişi
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun D100 kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde özellikle Amasya, Tokat, Sivas, Erzurum, Malatya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
İstanbul-Tekirdağ kara yolu
Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.
Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.
D-100 kara yolunun Çankırı kesimi
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.
Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.
"Kilit kavşak" Kırıkkale
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterirken Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Muğla
İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir, Denizli ve Aydın gibi kentlerden gelenlerin oluşturduğu araç yoğunluğu, ilçe girişlerinde artmaya başladı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Aydın giriş noktasındaki kontrollerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Tatilciler özellikle Menteşe ilçe girişi, Ula ve Sakar rampalarında yoğunluk oluşturdu. Trafikte oluşan yoğunluk Anadolu Ajansı tarafından dronla görüntülendi.
İstanbul-İzmir Otoyolu
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde, özellikle İzmir istikametinde yoğunluk gözleniyor.
Bayram tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirmek isteyen tatilciler, otoyolda zaman zaman trafik oluşturuyor.
Emniyet ve jandarma ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişi
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İzmir yönünden Ankara istikametine doğru akıcı yoğunluk oluştu.
Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunda araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.
Polis ve jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişi
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da, özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
Pozantı-Adana Otoyolu
Ankara, Konya ve Niğde istikametinden Doğu Akdeniz'e ulaşımı sağlayan otoyolun Pozantı kesiminde, özellikle Adana istikametinde yoğunluk gözleniyor.
Emniyet ve jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
Edremit Körfezi'ndeki yollarda yoğunluk
Ankara, İstanbul, Bursa gibi illerden Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç gibi tatil bölgelerine gelmek için yaşadıkları kentlerden yola çıkan vatandaşların bölgeye ulaşmasıyla Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Balıkesir kara yollarında öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı.
Belirli kavşaklarda uzun araç kuyruklarının oluşmaması için polis ve jandarma trafik ekipleri hazır bekletiliyor.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, ilçede araç yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı otogar, öğretmenevi ve İdapark kavşaklarında da konuşlandı.
Ekipler, tıkanma noktasına gelen kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerine manuel müdahalede bulunarak trafik akışını hızlandırmaya ve sürücülerin bekleme sürelerini azaltmaya çalışıyor.
Bölgedeki ana arterlerde ekiplerin ring halindeki denetimleri sürüyor.
İstanbul'da bazı yollarda yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Yakası'nda zaman zaman görülen sağanağın da etkisiyle sürücüler araçlarıyla trafikte dikkatli seyretti.
D-100 kara yolunun Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye kesimleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu'nda, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli yönlerinde araçlar yer yer ağır seyretti.
Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolları ile Pendik ve Tuzla çevresinde şehir dışına çıkan araçlar dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantılı kesimlerde yer alan bazı kavşaklarda kısa süreli araç yoğunluğu gözlendi.
Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri, Basın Ekspres Yolu ve D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece ve Zincirlikuyu yönlerinde araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.
İstanbul Havalimanı'na giden yolların bazı noktalarında yoğunluk meydana geldi.
İstanbul Valisi Gül, havadan trafik denetimi yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül de tatilin ilk gününde helikopterle kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
Gül, kente giriş ve çıkışların yoğun olduğu noktalar ile otoyollar ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı denetledi.