YÖK'ten Ufuk Üniversitesine inceleme
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle üniversite hakkında inceleme başlattı.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının hastane önünde bir süre önce başlattığı ve bugün de düzenlenen eylem üzerine YÖK harekete geçti.
Hastane çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.