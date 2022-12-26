Dolar
18.69
Euro
19.86
Altın
1,798.46
ETH/USDT
1,215.00
BTC/USDT
16,826.00
BIST 100
5,504.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

YÖK'ten Ufuk Üniversitesine inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle üniversite hakkında inceleme başlattı.

Selma Kasap   | 26.12.2022
YÖK'ten Ufuk Üniversitesine inceleme

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının hastane önünde bir süre önce başlattığı ve bugün de düzenlenen eylem üzerine YÖK harekete geçti.

Hastane çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Bu hafta açıklanacak
Samsun Emniyeti denetimlerde dronları etkin şekilde kullanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada "Erzurum" paylaşımı
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
YÖK'ten Ufuk Üniversitesine inceleme

Benzer haberler

YÖK'ten Ufuk Üniversitesine inceleme

YÖK'ten Ufuk Üniversitesine inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet