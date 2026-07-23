YÖK "İşletmede Mesleki Eğitim" modelini hayata geçirecek

Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanmaları ve mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmeleri amacıyla "İşletmede Mesleki Eğitim" modelini hayata geçiriyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 pilot ildeki 81 üniversitenin 185 ön lisans programında uygulanmaya başlayacak ve öğrencilerin en az bir yarıyıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacağı model, ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya olmak üzere 7 pilot ilde uygulanacak.

Üniversite ve sektör işbirliğinin güçlendirilmesi, mezunların iş gücü piyasasına geçiş sürecinin hızlandırılması ve akademik eğitim ile sektör beklentileri arasındaki uyumun artırılması da modelin hedefleri arasında yer alıyor.

İşletmede Mesleki Eğitim Usul ve Esasları ile üniversiteler ve işletmeler arasında imzalanacak protokollerin çerçevesinin de belirlendiği düzenlemeyle eğitimin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar tanımlandı.

Öte yandan, model kapsamında hükümlü öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim kapsamı dışında tutulacak ve eğitimlerine okul ortamında teorik ve uygulamalı derslerle devam edilecek.

Engelli öğrenciler de kapsam dışında tutulacak, muaf tutulacak öğrenciler ise üniversitelerin yetkili organlarınca belirlenecek.

Model 81 üniversitede uygulanacak

İşletmede Mesleki Eğitim modeli şu üniversitelerde uygulanacak:

"Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Altınbaş, Ankara Bilim, Ankara Hacı Bayram Veli, Ankara Medipol, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, Atılım, Bahçeşehir, Başkent, Beykoz, Bezm-i Âlem Vakıf, Biruni, Bursa Uludağ, Çankaya, Doğuş, Dokuz Eylül, Ege, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, Fenerbahçe, Galatasaray, Gazi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Gaziantep, Gebze Teknik, Hacettepe, Haliç, Hasan Kalyoncu, Işık, İstanbul 29 Mayıs, İstanbul Arel, İstanbul Atlas, İstanbul Aydın, İstanbul Beykent, İstanbul Bilgi, İstanbul Esenyurt, İstanbul Galata, İstanbul Gedik, İstanbul Gelişim, İstanbul Kent, İstanbul Kültür, İstanbul Medipol, İstanbul Nişantaşı, İstanbul Okan, İstanbul Rumeli, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Teknik, İstanbul Ticaret, İstanbul Topkapı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul Yeni Yüzyıl, İstinye, İzmir Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Katip Çelebi, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji, Kocaeli, Konya Teknik, KTO Karatay, Lokman Hekim, Maltepe, Marmara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Mudanya, Necmettin Erbakan, Ostim Teknik, Piri Reis, Sağlık Bilimleri, SANKO, Selçuk, Türk Hava Kurumu, Ufuk, Üsküdar, Yaşar, Yeditepe ve Yüksek İhtisas üniversiteleri."

185 ön lisans programında uygulanacak

Model kapsamında ağız ve diş sağlığı, anestezi, aşçılık, bilgisayar programcılığı, biyomedikal cihaz teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, fizyoterapi, gıda teknolojisi, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, ilk ve acil yardım, inşaat teknolojisi, lojistik, makine, mekatronik, mimari restorasyon, otomotiv teknolojisi, siber güvenlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, uçak teknolojisi, web tasarımı ve kodlama, oyun geliştirme ve programlama, robotik ve yapay zeka ile yapay zeka operatörlüğünün de yer aldığı toplam 185 ön lisans programı bulunuyor.

Sağlık, denizcilik ve havacılıkla ilgili programlar ise uygulama kapsamı dışında tutulurken bu alanlarda modelin uygulanması üniversitelerin tercihine bırakılacak.

Model ile ilgili bilgiler "https://proje.yok.gov.tr/tr/page/684" adresinden incelenebilecek.

"Temel hedefimizi üniversite ile çalışma hayatı arasındaki mesafeyi azaltmak"

YÖK Başkanı Erol Özvar da açıklamada yer alan değerlendirmesinde, artık yalnızca diploma sahibi olmanın çalışma hayatında başarı için yeterli gelmediğini belirtti.

İş dünyasının alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar aradığını dile getiren Özvar, "Bu nedenle öğrenciye ve işverene yeterli katkı sunmayan 20-30 günlük kısa süreli stajların yerine bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modellerini yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Özvar, şunları kaydetti:

"Öğrenciler eğitimlerinin belirli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda veya kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçiriyor, teorik bilgilerini gerçek çalışma ortamında uyguluyor. İş kültürünü, kalite standartlarını, iş güvenliğini, ekip çalışmasını ve mesleki sorumluluğu mezun olmadan öğreniyor. Bu modeli Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak biçimde hayata geçiriyoruz. Programları bölgedeki iş yeri, uygulama ve istihdam kapasitesiyle eşleştiriyor, yeni program taleplerini bu veriler doğrultusunda değerlendiriyoruz. Temel hedefimiz, üniversite ile çalışma hayatı arasındaki mesafeyi azaltmak ve öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında karşılaşacağı sorumluluklara hazırlanmasını sağlamaktır."