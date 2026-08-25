YÖK Başkanı Özvar, mektubunda, "Öğrencilerimizin üniversiteleriyle ilk temaslarının aidiyet duygularını güçlendiren, kendilerini değerli ve güvende hissettiren bir nitelikte olması hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, rektörlere mektup gönderdi YÖK Başkanı Özvar, mektubunda, "Öğrencilerimizin üniversiteleriyle ilk temaslarının aidiyet duygularını güçlendiren, kendilerini değerli ve güvende hissettiren bir nitelikte olması hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonrası üniversite kayıtlarının başlamasının ardından rektörlere mektup gönderdi. Mektubunda, yeni akademik yıl öncesinde öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu.

Üniversitelerin kapasite planlaması, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri ve öğrenci affının uygulanmasını içeren mektupta Özvar, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının, yükseköğretime yönelik güçlü talebin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Devlet üniversitelerinde kontenjanların büyük ölçüde dolması, vakıf yükseköğretim kurumlarında da öğrenci talebinin yüksek seviyede sürmesinin üniversitelere duyulan güven açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Özvar, yüksek doluluk oranlarının yalnızca bir yerleştirme başarısı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kayıt döneminin öğrencilerin üniversiteleriyle kuracakları ilk doğrudan temas olduğuna işaret eden Özvar, bu sürecin kolaylaştırıcı, güven verici, şeffaf ve öğrenci odaklı yürütülmesini istedi.

Özellikle şehir dışından gelen, engeli bulunan veya kayıt işlemlerinde desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Özvar, telefon, e-posta ve çevrim içi danışma kanallarının aktif tutulması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin kayıt, barınma, ulaşım, burs, hazırlık eğitimi ve akademik takvime ilişkin doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesinin önemine dikkati çeken Özvar, "Üniversitelerimiz, öğrencilerimize akademik topluluğun gelecekteki asli üyeleri olarak yaklaşmalıdır. Öğrencilerimizin üniversiteleriyle ilk temaslarının aidiyet duygularını güçlendiren, kendilerini değerli ve güvende hissettiren bir nitelikte olması hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

"Kontenjanların dolması nihai hedef olarak görülmemeli"

YÖK Başkanı Özvar, yüksek doluluk oranlarının beraberinde getireceği kapasite ihtiyacına da dikkati çekerek, hem yeni kayıt yaptıracak hem de öğrenci affıyla üniversitelere dönecek öğrencilerin dikkate alınmasını istedi.

Derslik, laboratuvar, kütüphane, dijital kaynak, öğrenci danışmanlığı, yemek, ulaşım ve sosyal alanların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Özvar, "Kontenjanların dolması nihai hedef olarak görülmemeli, bu süreç, nitelikli eğitim, güçlü öğrenci desteği ve başarılı mezuniyet süreçlerinin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Üniversitelerden, yeni öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu kolaylaştıracak oryantasyon programlarına ağırlık vermelerini isteyen Özvar, akademik danışmanlık mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve öğrencilerin ilk yılda yaşayabilecekleri akademik, ekonomik ve sosyal güçlüklerin erken tespit edilmesine yönelik destek sistemleri kurulması gerektiğini bildirdi.

Özvar, ayrıca üniversitelerin, yapay zekanın eğitim ve araştırmadaki artan etkisini dikkate alarak, öğrencilere bu teknolojileri etik, bilinçli ve üretken biçimde kullanma becerisi kazandıracak çalışmalara önem vermelerini istedi.

Vakıf üniversitelerine yüzde 25 uyarısı

Özvar, mektubunda, vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrenim ücretlerine ilişkin uyarıda da bulundu.

Öğrenim ücretlerindeki artışların öğrenciler ve aileleri üzerinde oluşturduğu mali yükün mutlaka hesaba katılması gerektiğini belirten Özvar, vakıf üniversitelerinden öğrenimin sürdürülmesini güçleştirecek uygulamalardan kaçınmalarını talep etti.

Ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını ve yeni eğitim-öğretim yılı için bu oranın yüzde 25 olarak belirlendiğini hatırlatan Özvar, "Bütün vakıf yükseköğretim kurumlarımızın, öğrenim ücretleri için belirlenen yüzde 25'lik artış sınırına titizlikle uyması artık yasal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Belirlenen sınırın üzerinde herhangi bir ad altında ilave ücret artışı talep edilmesine veya farklı ücret kalemleri ve uygulamalar yoluyla öğrencinin fiili mali yükünün yüzde 25'in üzerine çıkarılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Özvar, böyle bir durumda gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini titizlikle yürüteceklerini belirtti.

"Öğrencilerimizin karşılaşacakları maliyetleri öngörebilmeleri, yükseköğretimde kalabilmenin temel şartlarından"

YÖK Başkanı Özvar, bir öğrencinin kayıt işlemini tamamladığında ilgili akademik yıl boyunca karşılaşacağı zorunlu mali yükümlülüklerin tamamını bilmesinin temel bir ilke olması gerektiğini, öğrenim ücretinin yanı sıra hazırlık, laboratuvar, uygulama, yaz okulu ve eğitim materyali gibi zorunlu masrafların da kayıt öncesinde açık, anlaşılır ve erişilebilir biçimde ilan edilmesini istedi.

Burs ve indirimlerin hangi şartlarda devam edeceği, hangi durumlarda sona ereceği ve öğrencinin sonraki yıllarda karşılaşabileceği mali yükümlülüklerin de kayıt sırasında açıkça belirtilmesi gerektiğini kaydeden Özvar, "Öğrencilerimizin normal öğrenim süreleri boyunca karşılaşacakları maliyetleri öngörebilmeleri, yükseköğretime erişim kadar yükseköğretimde kalabilmenin de temel şartlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf üniversitelerine taksitlendirme planlarında ailelerin ödeme gücünü gözetmeleri çağrısında bulunan Özvar, ekonomik güçlük yaşayan öğrenciler için ilave ödeme kolaylıkları, ihtiyaca dayalı destekler ve burs mekanizmaları geliştirilmesini istedi.

"Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz"

Özvar, rektörlere, başvuruları 9 Aralık 2026'ya kadar devam edecek öğrenci affının uygulanmasına ilişkin de önemli uyarılarda bulundu.

Aftan yararlanarak yükseköğretime dönmek isteyenlerin başvuru, kayıt, intibak, ders tanıma ve yatay geçiş işlemlerinin açık, hızlı ve kolaylaştırıcı biçimde yürütülmesini isteyen Özvar, üniversitelerin ilgili birimlerini uygulama esasları konusunda bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti.

Özvar, "Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde gereksiz bürokratik yük getirilmemesini ve mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aftan yararlanan öğrencilerin üniversitelerine dönüşlerinin yarım kalan yükseköğretimlerini tamamlamaları için verilen yeni bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, uzun süredir yükseköğretim sisteminin dışında bulunan öğrencilere değişen müfredat, ders içerikleri ve akademik süreçlere uyum konusunda gerekli rehberliğin sunulmasını istedi.

"Ne ölçüde güçlü bir geleceğe hazırlandıklarını hesaba katmak zorundayız"

Özvar, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere güvenilir barınma seçenekleri hakkında bilgi verilmesi ve ilk haftalarda karşılaşabilecekleri sorunları azaltacak rehberlik hizmetleri sunulması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası öğrencilerin kayıtlarında da aynı şeffaf ve öğrenci odaklı yaklaşımın benimsenmesini isteyen Özvar, öğrenim ücretleri, burs koşulları, ikamet ve kayıt işlemlerine ilişkin açık bilgi verilmesini, öğrencilerin doğrulanmamış aracılar veya yanıltıcı yönlendirmeler nedeniyle mağdur edilmesinin önüne geçilmesine dikkati çekti.

Yeni akademik yılın üniversitelerle öğrenciler arasında güçlü bir güven ilişkisi kurulması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitelerin akademik başarının yanı sıra öğrenci memnuniyetini, eğitimde sürekliliği, fırsat eşitliğini ve güçlü bir kampüs deneyimini de temel sorumlulukları arasında görmesi gerektiğini belirtti.

Özvar, şunları kaydetti:

"Yeni akademik yılın başarısını değerlendirirken üniversitelerimize kaç öğrencinin kayıt yaptırdığından öte, öğrencilerimizin üniversitelerine nasıl uyum sağladıklarını, üniversite öğrenimlerini ne ölçüde sürdürebildiklerini ve mezun olacakları vakte dek kendileri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle ne ölçüde güçlü bir geleceğe hazırlandıklarını hesaba katmak zorundayız."