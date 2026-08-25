Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında yeni bir dönemin kapıları açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te “Ahlat Etkinlik Alanı Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır." şeklinde konuştu.