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Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı

Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Zafer Tayfur   | 10.02.2022
Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı

Van

Sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak açıldı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu.

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