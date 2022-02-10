Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Nevşehir
Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerinin temizlik ve tuzlama çalışmasının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Polis ekipleri, yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolda kış lastiği kontrolü yaptı.
Kara yolu, sabah ulaşıma kapanmış, Terminal Kavşağı'ndan itibaren araçlar durdurularak geçişlerine izin verilmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.